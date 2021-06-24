Derince’de çocuklar için 3 spor alanı daha

Derince Belediyesi, çocuklar ve gençlere yönelik çalışmalar kapsamında ilçedeki üç park alanında suni çim futbol sahası inşa ediyor.

Derince Belediyesi, çocuklar ve gençlere yönelik projelere devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Derince’de çocuklar için yeni spor alanları oluşturuluyor. Üç noktada gerçekleşecek olan çalışmaların iki ise belediye ekiplerince Çınarlı Mahallesi’nde yer alan Şehit Kubilay Orhan Parkı ve Mersincik Mahallesi’nde yer alan Girayhan parkında başladı. Çalışma ile 10 x 20 metre ebatlarında suni çim futbol sahası inşa ediyor.

İbnisina Mahallesi Muhtar Ali Keleş Parkı’na yapılacak olan suni çim sahada çalışmalara ise yakın zamanda başlanacak. Üç park alanında suni çim sahalarla birlikte aynı zamanda fitness alanları da oluşturulacak.