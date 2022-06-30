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Derince’de çevre çalışmaları sürüyor

Derince Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki yeşil alanlar ve parklarda çevre düzenlemelerini sürdürürken, temizlik çalışmaları da rutin olarak devam ediyor.

KOCAELİ 30.06.2022, 13:48
Derince’de çevre çalışmaları sürüyor

Derince Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki yeşil alanlar ve parklarda çevre düzenlemelerini sürdürürken, temizlik çalışmaları da rutin olarak devam ediyor.

İlçe genelindeki parklar ve yeşil alanların bakımları ile çevre temizliği noktasında çalışmalar yapan Derince Belediyesi’ne bağlı tüm birimler; peyzaj çalışmaları, parkların kauçuk bakımları, yeşil alanların ot biçimi ve temizliği ve ilçe geneli bitki form bakımı çalışmalarına devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de yine belirlenen planlama doğrultusunda mahallelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

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