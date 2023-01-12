Derince’de boş araziler temizlendi, cadde ve sokaklar pırıl pırıl oldu

Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde gerçekleştirdiği rutin temizlik çalışmalarına 3 ayrı mahallede devam etti. Öncelikle boş arazileri temizleyen ekipler, cadde ve sokaklarda da yıkama çalışması yürüttü.

Her gün farklı mahallelerde temizlik yapan belediye ekipleri, İbn-i Sina, Yavuz Sultan ve Fatih Sultan mahallelerinde bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Ekipler ilk etapta boş arazilerin temizliği ve ardından ot küreme işlemlerini yaptı. Süpürme çalışmasının ardından ise belediye ekipleri, yıkama yaparak cadde ve sokakları temizledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Çınarlı, Dumlupınar, Sırrıpaşa ve Yavuz Sultan mahallelerinde ihtiyaç duyulan noktalarda bakım, onarım ve yenileme yaptı. Belediye ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği işlemler çerçevesinde yol bakım onarım, asfalt yama, tretuvar yapımı, kaldırım imalatı, eskiyen korkulukların bakım ve ve onarım işlemlerini gerçekleştirdi.