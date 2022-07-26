Derince’de bin 200 öğrenciye yüzme eğitimi

Derince Belediyesi’nin ilçe genelinde sürdürdüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi yaz döneminde yaklaşık bin 200 öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

Derince Belediyesi’nin uygulamasıyla birlikte 7-14 yaş arasındaki yaklaşık bin 200 öğrenci ücretsiz yüzme eğitimlerinden faydalanıyor. Yenikent Mahallesi’nde yer alan Şehit Er Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu ve Fatih Sultan Mahallesi’nde bulunan Bahattin Çelik Spor Kompleksi’nde gerçekleşen eğitimler, pazar günü hariç haftanın 6 günü devam ediyor.