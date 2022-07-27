Derince’de aspir tohumları yeşerdi

Derince’de tarımsal kalkınma hamlesi çerçevesinde başlatılan aspir yetiştiriciliği projesinde nisan ayında toprakla buluşan tohumlar, yeşerip çiçek açtı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün seçim vaatleri arasında yer alan ve özel önem verdiği tarımsal kalkınma projesi, İshakçılar ve çevre köylerde yeni bir süreci başlattı. İshakçılar merkezli Çavuşlu, Geredeli, Karagöllü, Kaşıkçı, Tahtalı, Terziler ve Toylar’ı kapsayan proje çerçevesinde hayata geçen tesisleşme çalışması ile bölgeye Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri inşa edildi. Bölgeye ekonomik anlamda önemli bir değer katması beklenen Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri içerisinde Süt Pastörizasyon Tesisi, Aspir Yağı İşleme ve Değerlendirme Tesisi ile Mısır Kurutma Tesisi’ni barındırıyor.

Ekonomi ve istihdama önemli oranda katkı sunması hedeflenen proje çerçevesinde yer alan çalışmalardan biri de aspir bitkisi yetiştiriciliği. Proje çerçevesinde Derince Belediyesi ekipleri, nisan ayı içerisinde Tahtalı Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 25 dönümlük alana aspir tohumlarını ekti. Düzenli olarak bakımı ve kontrolleri yapılan tarlalarda ekilen aspir tohumları ise geride kalan üç aylık süreçte yeşererek, çiçek açtı. Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nin faaliyete geçmesiyle birlikte tarlalarda hasadı yapılan ürünlerden oluşacak Taşköprü Aspir Yağı, Derince Belediyesi’nin tesislerinde üretilecek.