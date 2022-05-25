Derince’de "Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" konferansı düzenlendi

Derince’de düzenlenen "Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" konferansına konuşmacı olarak katılan Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman, ailenin önemine ilişkin önemli bilgiler aktardı.

Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü’nün "Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" çerçevesinde düzenlediği konferansa, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman katıldı.

Konferansa, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, muhtarlar, meclis üyeleri, STK temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Ailenin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Abdullah Kahraman, "Bir insan ne olursa olsun, mükemmel olamaz, onu tamamlayacak bir başka varlığa mutlaka ihtiyaç duymaktadır. Bunun içinde Rabbimiz kadın ve erkek ilişkisini en güzel şekilde tanımlamıştır” dedi. Geleneksel aile yapısının önemine değinen Kahraman, toplum hayatından çeşitli kesitler de aktardı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ise konferansın sonunda yaptığı konuşmada, "Katılımları dolayısıyla kıymetli hocamız Abdullah Kahraman’a teşekkür ediyorum" dedi.

Program, Başkan Aygün’ün Prof. Dr. Abdullah Kahraman’a teşekkür ederek, hediye takdimiyle sona erdi.