Derince’de aileler bilgilendirildi

Derince Belediyesi ve Derince İlçe Müftülüğü’nün "Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" çerçevesinde düzenlediği konferansta Prof. Dr. Kemal Yıldız katılımcılara aile hayatı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Yenikent Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Hazır Olanı Fark Edene Huzur Nasip Olur" konulu konferansa Prof. Dr. Kemal Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında aile birliğinin önemine değinen Yıldız, "Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi, eşler birbirine karşı güzel sözler ifade etmeli. Ailede bir problemi çözersek bütün toplumdaki problemler çözülür. Bunun için eşlerin birbirine güzel davranmasını sağlamamız gerekir" dedi.

Konferansa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.