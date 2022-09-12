Derince’de 500 güreşçi kıyasıya mücadele etti, başpehlivan belli oldu

19. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde 500 güreşçi kıyasıya mücadele etti. Festivalin final gününde Hüseyin Gümüşalan rakiplerini yenerek başpehlivan oldu.

19. Taşköprü Hasat Sonu Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin üçüncü gününde Derince’de düzenlenen müsabakalara on binlerce kişi katıldı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, siyasi parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Minik-1, Minik-2 Teşvik-1, Teşvik-2, Tozkoparan, Ayak Boyu, Deste Küçük, Deste Büyük, Küçük Orta Küçük, Küçük Orta Büyük, Büyük Orta, Baş Altı ve Başpehlivan olmak üzere 13 kategoride 500 güreşçi İshakçılar Er Meydanı’nda hünerlerini sergiledi. Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen güreşlerde Hüseyin Gümüşalan rakibi Orhan Okulu’yu mağlup ederek Derince güreşlerinin başpehlivanı oldu.

İlçede spor alanında önemli projelere imza attıklarını belirten Başkan Aygün, “Bu yıl festivalimizin 19’uncusunu düzenliyoruz. Kıymetli halkımızın ata sporumuz olan güreşe ilgisi bizleri de fazlasıyla memnun ediyor. Gençliğe ve spora olan yatırımlarımıza devam edeceğiz. Derince’ye önemli projeler kazandırdık. Özellikle çocuklarımız için spor ve eğitim alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi, Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi, Bahattin Çelik Spor Kompleksi ve bunların yanında tüm mahallelerimizi kapsayacak şekilde 17 adet spor alanı inşa ettik. Bunlarla da kalmadık İshakçılar’da Tarımsal Kalkınma Tesislerimizi kurduk. Ayrıca Tahtalı Göleti Doğa Park Projemizi de yakın süre içerisinde tamamıyla hizmete sunacağız" dedi.