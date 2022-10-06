Derince, Tam Bana Göre Festivali’nde tanıtıldı

Ankara’da düzenlenen Tam Bana Göre Festivali’ne katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kurulan stantta gençleri ağırladı. Aygün, katılımcılara Derince’de hayata geçirilen gençlik yatırımlarını anlattı.

Ankara’da gençlere yönelik olarak düzenlenen "Tam Bana Göre Festivali", dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla başladı. Bu yıl yaklaşık 3 milyon misafirin beklendiği festival alanında 152 belediye stant kurarken, Başkan Zeki Aygün de ilk gün Derince Belediyesi’nin stantlarında konuklarını ve gençleri ağırladı. Konuklara, Derince’de yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verildi, broşürler takdim edildi.

"İlçemizin geleceğine yatırım yapıyoruz"

Derince Belediyesi olarak projelerde önceliklerinin daima çocuklar ve gençler olduğunu belirten Başkan Aygün, "Gençliğe hizmet, geleceğe yatırımdır anlayışıyla hareket ederek sporda ve eğitimde kentimize değer katan eserler inşa etmeye devam ediyoruz. İlçemizde 4 ayrı noktada kurduğumuz Gençlik ve Spor Merkezlerimize gösterilen ilgi bizleri mutlu ediyor. Yine çocuklarımıza, sokaklar yerine kendi mahallelerinde güvenle spor yapacakları semt sahaları oluşturduk. Tesisleşme hamlemizin yanı sıra spor okullarımızda 4 merkez, 14 branş ve 11 bin 103 sporcu ile ilçemizin geleceğine yatırım yapıyoruz" dedi.

Derince Belediyesi’nin standını gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de ilçede gençliğe yönelik çalışmaların örnek nitelikte olduğunu ifade etti.

9 Ekim Pazar gününe kadar Başkent Millet Bahçesi’nde devam edecek olan Tam Bana Göre Festivali’nde Derince Belediyesi iştiraki olan Çenesuyu’nun hazırladığı çalışmalar da beğeni topladı. Derince Belediyesi stantlarında kurulan çeşmeler aracılığı ile etkinlik boyunca vatandaşlara ücretsiz su ikramında bulunuldu.