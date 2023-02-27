Kocaeli’nin Derince ilçesinde duyusal terapi alanları, sokak fitness alanları, duyusal oyun sahası, macera parkı gibi birçok bölümü kapsayacak olan Sağlıklı Yaşam Parkı’nın yapımında sona yaklaşıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 45 dönümlük alanda yapılan Derince Sağlıklı Yaşam Parkı’nda sona yaklaşıldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde arkasında kalan eski askeri hastane alanına yapılan parkta duyusal terapi alanları, çocuklar için sokak fitness alanı, çocuk macera parkı, zekayı destekleyen duyusal oyun sahası ve pek çok ilgi çeken alan yer alıyor. Parkın çevre duvar imalatı tamamlandı. Sağlıklı Yaşam Parkı içerisinde yer alan tenis, basketbol ve futbol sahalarının çelik imalatları yapıldı. Sahaların etrafı tel örgülerle kapatıldı. Futbol sahasının suni çim halısı serildi. Meydan çevresindeki 3 basamaklı amfi beton imalatı ve traverten kaplaması yapıldı.

520 büyük ağaç dikimi yapıldı

Sağlıklı yaşam parkını çevreleyen bisiklet yolu imalatı ekiplerce tamamlanırken parkı çevreleyen solüsyonlu yürüyüş yolunun imalatına başlandı. Park içerisindeki ara yürüyüş yollarının granit ve bazalt küptaş imalatları yüzde 90 oranında tamamlandı. Parkın yeşillendirilmesi çerçevesinde 520 adet büyük ağaç dikimi yapıldı. Bin 100 metrekare çocuk oyun alanı, 550 metrekare fitness alanları ve duyusal alanların betonları atıldı. Çevre sınırlarına metal ayraç imalatı yapıldı. Proje içerisinde yer alan skate park alanı modüllerin montajı tamamlandı.

3 yeni yol yapılıyor

Öte yandan, Sağlıklı Yaşam Parkı’na ulaşımın sağlanacağı bin 200 metre uzunlukta 3 adet yol yapılıyor. Çavdar Caddesi ile Medya Caddesi’ne bağlanan kısımda 2 adet yeni imar yolu açılırken, mevcutta bulunan Medya Caddesi’nin de 8 metre olan genişliği 20 metreye çıkarıldı. Sağlıklı Yaşam Parkı içerisinde 14 bin metrekarelik açık otopark ve yol üzerinde de paralel parklanmalar yapılacak.