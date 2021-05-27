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Derince Belediyespor sahası yenileniyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, zemin yenileme çalışmalarının devam ettiği Derince Belediyesi Spor Tesisleri’nde incelemelerde bulundu.

KOCAELİ 27.05.2021, 15:22
Derince Belediyespor sahası yenileniyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, zemin yenileme çalışmalarının devam ettiği Derince Belediyesi Spor Tesisleri’nde incelemelerde bulundu.

Kocaeli’nin önde gelen spor tesisleri arasında yer alan ve birçok amatör müsabakaya ev sahipliği yapan Derince Belediye Spor Tesisleri’nde yeni sezon öncesi bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Derince Belediyesi’nin iş birliğinde gerçekleşen çalışmalarla tesislerde yer alan suni çim ve çim sahanın zeminleri FİFA standartlarına uygun olarak yenileniyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ve Belediye Derincespor Kulübü Başkanı Ahmet Güntepe ile tesislere giderek son durumu yerinde inceledi. Tesislerin ilçe gençliği ve spor kulüpleri için büyük önem arz ettiğini belirten Başkan Aygün, “Derince suni çim sahamızın yenilenen zemininin serimi yapılırken, doğal çim sahamızda söküm işlemlerine başlandı. İlçe gençliğimize ve kulüplerimize hayırlı olsun” dedi.
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