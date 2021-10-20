Derince Belediyesi’nden sezon öncesi futbol kulüplerine nakdi destek

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçeyi temsil eden futbol kulüplerine yeni sezon öncesi nakdi destek çeklerini takdim etti.

Ekim ayının sonunda başlayacak yeni sezon öncesi Derince’yi amatör kümede temsil edecek olan futbol kulüplerini konuk eden Başkan Aygün, Çenedağspor, Çınarlıspor, Derince Birlikspor, Derince Gençlerbirliği, Sırrıpaşa FK ve Yavuzspor kulüplerine nakdi destek çeklerini takdim etti. Başkan Aygün’ün makamında gerçekleşen görüşmede Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Çınarlıspor Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Baytak, Çenedağspor Kulübü Başkanı Kenan Yeşiltaş, Sırrıpaşa FK Kulübü Başkanı Erdem Yıldırım, Derince GB Kulübü Başkanı Esen Yiğit, Derince Birlikspor Kulübü Yöneticisi Şaban Eraslan, Yavuzspor Kulübü Yöneticisi Erman Ceylan, Belediye Derincespor Sportif Direktörü Mustafa Polat ve Belediye Derincespor Kulübü Yöneticisi Osman Cömert hazır bulundu.

Amatör spor kulüplerin yanında olduklarını belirten Aygün, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimi açısından büyük önem teşkil eden spor kulüplerimizin faaliyetlerini desteklemeye devam ediyoruz. Bugüne dek olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kulüplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.