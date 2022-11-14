Derince Belediyesi personeline enerji eğitimi

Derince Belediyesi personellerine "Enerji Verimliliği & Enerji Yönetim Sistemleri" konulu eğitim verildi.

Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda düzenlenen program Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Belediye Başkan Yardımcıları Abbas Bayrak ve Ayşe Mamat, daire müdürleri ve her birimden teknik personellerin katılımıyla gerçekleştirildi. Enerji Yöneticisi İlyas Göçmen’in "Enerji Verimliliği & Enerji Yönetim Sistemleri" konulu sunumunda önemli bilgiler verilirken, günümüzde enerji tasarrufunun önemine vurgu yapıldı. Türkiye’nin enerjide yüzde 75 oranında dışa bağımlı olduğunu belirten Göçmen, enerji konusunda dikkat edilecek her hususun Türkiye’ye fayda sağlayacağını belirtti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Göçmen’e teşekkür ederek, belediye bünyesinde kurum içi eğitim çalışmalarının devam edeceğini söyledi.