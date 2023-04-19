Son Dakika
Derince Alperen Ocakları İlçe Başkanlığı’na Mustafa Sönmez atandı
KOCAELİ’NİN DERİNCE İLÇESİNDE ALPEREN OCAKLARI İLÇE BAŞKANLIĞI’NA MUSTAFA SÖNMEZ ATANDI. SOLDAN SAĞA: BBP DERİNÇE İLÇE BAŞKANI FATİH EKMEKÇİOĞLU, ALPEREN OCAKLARI KOCAELİ İL BAŞKANI CÜNEYT ENGİN, ALPEREN OCAKLARI DERİNCE İLÇE BAŞKANI MUSTAFA SÖNMEZ
KOCAELİ 19.04.2023, 14:26
Derince Alperen Ocakları İlçe Başkanlığı’na Mustafa Sönmez atandı.
Derince’de Alperen Ocakları’nın yeni İlçe Başkanı Mustafa Sönmez oldu. Aslen Erzincanlı olan 39 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Sönmez, Kocaeli doğumlu olup lise eğitimini İzmit Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamladı. Özel sektörde çalışmaya devam eden Başkan Mustafa Sönmez, aynı zamanda ticaretle uğraşıp, Çenedağ Spor Kulübü’nün de yönetim kurulunda görev alıyor.