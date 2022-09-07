Dereceye giren öğrencilere altın ödülü

Körfez Belediyesi, LGS ve YKS’de dereceye giren 90 öğrenciye başarı derecelerine göre, tam, yarım, çeyrek ve gram altın verecek. Toplamda 130 bin TL’lik bütçe bu yıl derece elde eden öğrencilere ayrılacak.

Körfez Belediyesi, YKS ve LGS’de derece elde eden ilçe öğrencilerini ödüllendirecek. Belediye meclisinde oy birliği ile alınan karar sonrasında bu yıl derece elde eden öğrenciler de olmak üzere toplamda her yıl 90 öğrenciye ödüller verilecek. Yüzdelik dilim sıralamasına göre LGS’de birinci olan öğrenciye tam, ikinci olan öğrenciye yarım, üçüncü olan öğrenciye çeyrek altın verilecek. Yüzdelik dilim sıralamasına göre 4. olan öğrenciden itibaren ilk 50’ye giren öğrenciler de gram altın ile ödüllendirilecek. YKS sınavı içinde sözel, sayısal, eşit ağırlık ve yabancı dil bölümlerinin her birinde ayrı ayrı birinci olanlara tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere çeyrek altın, 4-5-6-7-8-9 ve 10. olan öğrencilere de gram altın verilecek. LGS ve YKS’de toplamda 90 öğrenci ödüllendirilecek. Başkan Söğüt konuyla ilgili açıklama yaparak, “Özellikle başarılı öğrencileri desteklemek, ödüllendirmek adına bunu gündeme getirdik. Artık bundan sonra hem LGS’ye giren hem de YKS’ye giren başarılı öğrencilerimizi ödüllendireceğiz. Toplamda 130 bin TL’lik bütçeyi bu yıl derece elde eden öğrencilere vereceğiz” dedi.