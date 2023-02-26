Depremzedeleri hastanede yalnız bırakmadılar

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan depremzedelerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan vatandaşların tedavileri, tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde de devam ediyor. Dilovası Devlet Hastanesi’nde tedavileri devam eden depremzedeleri Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir de yalnız bırakmadı. Kaymakam Kubilay ve Başkan Şayir, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletip, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Başkan Şayir, "Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Rabbim, sağlık ve sıhhat versin. Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde bu sıkıntıların üzerinden geleceğimize inanıyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız" dedi.