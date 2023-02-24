Depremzedelere 3 milyon TL’lik destek

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Belediye olarak bugüne kadar gerek deprem bölgesi için gerekse burada ağırladığımız depremzede ailelerimiz için 3 milyon TL’lik yardımda bulunduk" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ile birlikte Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Sosyal Yardım Bürosu’nu ziyaret etti. Burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Söğüt, görevli personele de kolaylıklar diledi. Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Şener Söğüt, "Belediye olarak bugüne kadar gerek deprem bölgesi için gerekse burada ağırladığımız depremzede ailelerimiz için 3 milyon TL’lik yardımda bulunduk. İlçemize gelen ve 500 00 50 Çağrı Merkezimizi arayan depremzede aileleri de ekiplerimiz ziyaret ediyor, eksikliklerini belirliyor. Bu sayı 600 aileye yaklaştı. Toplamda da 2 bin 500 vatandaşımız ile yüz yüze görüştük, eksikliklerini tespit ettik. Kamu imkanları çerçevesinde gıda kolisi, hijyen paketi, kıyafet gibi yardımları ulaştırdık. Her zaman yanlarında olmayı da sürdüreceğiz" dedi.