Depremzedeler için hayır panayırı

Derince ilçesinde gönüllüler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için hayır panayırı düzenledi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. AFAD koordinesinde bölgede çalışmalar sürerken, depremzedeler için ülke genelinde çeşitli yardım kampanyaları da düzenleniyor. Derince Yenikent Mahallesi’nde de gönüllüler tarafından geliri depremzedelere bağışlanacak olan panayır düzenlendi. Panayır alanını ziyaret eden ve burada stant açan vatandaşlarla bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "İlçemizde gönüllü hanım kardeşlerimizin depremzede vatandaşlarımız yararına düzenlediği panayıra katıldık. Rabbim emeği geçenlerden razı olsun" dedi.