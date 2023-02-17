Depremzedeler için el emeği çadırlar hazırladılar

Kocaeli’de ücretsiz meslek ve sanat eğitimi kursu KO-MEK’te kursiyerler, el emekleriyle çadırlar hazırladı. Çadırlar, depremzedelere gönderilmek üzere AFAD’a teslim ediliyor.

Asrın felaketinde yaraları sarmak için seferber olan Kocaeli’de, deprem bölgesinde evleri hasar gören vatandaşlar için çadır hazırlanmaya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) eğitmenlerinin ve kursiyerlerinin başlattıkları seferberlik sonrasında SEKA Kaynak Atölyesi’nde 30 deprem çadırı, sıfırdan inşa edilerek kurulum için hazır hale getirildi. Kısa sürede hazırlanan deprem çadırları, AFAD’a teslim edilerek deprem bölgesine gönderiliyor.