Depremzede çocuklara eğlenceli trafik eğitimi

Deprem felaketinin ardından Kocaeli’ye gelen depremzede çocuklar için jandarma ekipleri trafik parkurunda uygulamalı eğitim düzenledi. Parkurda eğlenen çocuklara etkinlik sonunda oyuncak ve kırtasiye setleri hediye edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, deprem bölgesinden Kocaeli’ye gelen depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi. Etkinlikte trafik eğitim parkurunda uygulamalı eğitim verildi. Çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen eğitimde yaya geçitlerinin ve yaya kaldırımının kullanılması, trafik ışıklarının anlamları, servis araçlarından inme ve binme, emniyet kemeri kullanımı gibi konular uygulamalı anlatıldı. Parkur alanında doyasıya eğlenen çocuklara, etkinlik sonunda oyuncaklar ve kırtasiye setleri hediye edildi.