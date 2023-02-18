Depremzede çocuklar için oyun parkı yapılıyor

Hatay Defne’de kurulan çadır kentin güvenliğini sağlamak için çit yapımı sürdürülürken bir yandan da çocukların travma yaşamasının önüne geçmek amacıyla oyun parkı yapılıyor.

Büyük deprem felaketinin ardından bölgede çalışmalar devam ediyor. Bölgede faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere her gün sıcak yemek dağıtıyor. Büyükşehir ve AFAD işbirliğiyle Hatay’ın Defne ilçesinde çadır kent inşa ediyor. Çadır kent kurulurken diğer yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alt ve üst yapı inşasını gerçekleştiriyor. Ekipler çadır kentin güvenliğin sağlanmak amacıyla 2 metre yüksekliğinde bin 200 metre uzunluğunda çevre çitinin imalatını gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ayrıca çocukların travma yaşamasının önüne geçmek amacıyla 200 metrekarelik oyun parkı inşasına başladı. Çeşitli oyun gruplarının yer alacağı park, depremzede çocuklar için terapi merkezi rolü üstlenecek.