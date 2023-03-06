Depremzede çocuklar için Down Kafe’de etkinlikler başlıyor

İzmit’e gelen depremzede çocukların psikolojik iyileşme süreçlerine katkı sunmak için Down Kafe’de etkinlikler düzenlenecek.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde özel gereksinimli bireyleri desteklemek amacıyla düzenlenen renkli ve eğlenceli etkinlikler mart ayında da devam edecek. Özel gereksinimli bireylerin sosyal becerileri ve özgüvenlerini desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Down Kafe’de birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinlikler depremzede çocukların katılımıyla sürecek. Depremzede çocuklara yönelik yapılacak etkinlikler ile çocuklar psikososyal açıdan desteklenecek.