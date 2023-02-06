Deprem bölgesine kan bağışı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Körfez’de kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Körfezliler yardım için seferber oldu. Kızılay’ın kan bağışı çağrısı sonrasında Körfez Belediyesi de anonslar ve sosyal medya sayfalarıyla vatandaşları kan bağışına davet etti. Duyarlı vatandaşlar da kurulan kan alma merkezlerinde akın etti. Deprem bölgesinde soğuk hava şartları göz önüne alınarak acil ihtiyaçlar için gıda, kıyafet ve temizlik malzemeleri için de yardım kampanyası başlatıldı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde kurulan koordinasyon merkezine vatandaşlar kullanılmamış battaniye, yağmurluk, uyku tulumu, mont, polar, kışlık bot, ayakkabı, atkı-bere, temizlik malzemeleri gibi yardımlarını getirebilecek. Her gün sabah saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında vatandaşlardan gelen malzemeler alınarak hızlıca bölgeye ulaştırılması için planlama yapılacak.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Depremin acısını en iyi bilen bir bölge olarak depremzedelerimizin yanında olacağız" dedi.