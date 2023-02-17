Deprem bölgesi için portatif tuvalet üretimine başlandı

Kocaeli’de İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından deprem bölgesinde kullanılmak üzere portatif tuvalet imalatı başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen büyük depremlerin yaraları el birliğiyle sarılmaya devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından gelen yardımların ardından depremzedelere kalıcı ve hijyenik bir yer inşa etmek adına İzmit Belediyesi de elini taşın altına koydu. Çadır Kent için bölgede çalışan ekiplerin yanı sıra Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de depremzedelerin hizmetinde kullanılmak üzere portatif tuvalet imalatı yapmaya başladı. Portatif tuvalet için ekipler, öz kaynakları ile gece gündüz çalışmalara devam ediyor.