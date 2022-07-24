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Depolama alanında yangın: Hurda malzemeler küle döndü

Kocaeli’de depolama alanında bulunan hurda malzemeler yandı. Yangından dolayı malzemeler küle döndü.

KOCAELİ 24.07.2022, 00:26
Depolama alanında yangın: Hurda malzemeler küle döndü

Kocaeli’de depolama alanında bulunan hurda malzemeler yandı. Yangından dolayı malzemeler küle döndü.

Yangın, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokak üzerinde bulunan bir hurda deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebeple hurdalık malzemeler yanmaya başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü. Depolama alanındaki hurda malzemeler küle dönerek kullanılmaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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