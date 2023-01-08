Değirmenderespor Basketbol Takımı Kocaeli şampiyonu

Değirmenderespor Basketbol Takımı, 2022-2023 Vezir Bacıoğlu Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde şampiyon oldu.

Değirmenderespor Basketbol Takımı, Kocaeli Bölgesi 2022-2023 Vezir Bacıoğlu Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde başarı elde etti. Son karşılaşmasında İzmit Akademi Basketbol Takımı’nı 61-78 yenen Değirmenderespor Basketbol Takımı şampiyon oldu. Değirmenderespor Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in elinden aldı. Başkan Sezer, başarılı sporcuları, teknik ekibi, Kulüp Başkanı Ertürk Keskin ve yönetimini tebrik ederek, Bölgesel Lig’de başarılar diledi.