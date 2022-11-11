Deforme olan yollara 137 ton beton asfalt kullanıldı

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, deforme olan yollara 137 ton beton asfalt kullandı.

Zamanla deforme olan yollarda üstyapı çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Erenler Mahallesi Kevser Sokak ve Cemre Sokak’ta asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlara güvenli ve konforlu yollarda seyahat imkanı oluşturan ekipler, gerçekleştirdiği çalışmalarının ardından bölgeyi konforlu hale getirdi.