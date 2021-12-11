Deforme olan merdivenlerin yerini yenileri inşa ediliyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Serdar Mahallesi Özgür Sokak’ta vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına deforme olmuş merdivenler yerine yeni merdiven inşa ediyor.

Kentin birçok noktasında çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşımda zorluk yaşamaması ve ulaşımlarını kolaylaştırmak adına zamanla deforme olan merdivenleri yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Serdar Mahallesi Özgür Sokak’ta başlattıkları merdiven yenileme çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Serdar Mahallesi Özgür Sokak’ta 60 metre uzunluğunda ve 3,5 metre genişliğinde merdiven yenileme çalışmalarını başlattı. Zamanla deforme olan ve kullanıma elverişsiz hale gelen merdivenin yenilenmesinin ardından bölge sakinleri konforlu ve kullanışlı merdivenlere kavuşacak.