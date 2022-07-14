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Datça’daki orman yangınına Kocaeli’den destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı’nın 5 araç 14 personelden oluşan ekibi, Datça’daki yangını söndürme çalışmalarına destek için yola çıktı.

KOCAELİ 14.07.2022, 10:27
Datça’daki orman yangınına Kocaeli’den destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı’nın 5 araç 14 personelden oluşan ekibi, Datça’daki yangını söndürme çalışmalarına destek için yola çıktı.

Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hem karadan hem havadan gerçekleştirilen söndürme çalışmalarına Türkiye’nin farklı noktalarından ekipler de destek oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Büyükşehir de personel ve araç desteği ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Başkan Büyükakın, sosyal medya hesabından, "Datça’daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere 5 araç ve 14 personelden oluşan ekibimizi bölgeye gönderdik. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

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