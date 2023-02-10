Darıca’ya gelen depremzedeler için sosyal yardım hattı oluşturuldu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yaralarını sarmak için ilk günden itibaren her türlü desteği veren Darıca Belediyesi, deprem sonrası geçici barınmak amacıyla ilçeye gelen afetzedeler için sosyal yardım hattı oluşturdu.

Darıca Belediyesi, tüm Türkiye’yi yasa boğan afetin yaralarını sarmak için ekibiyle birlikte Kahramanmaraş’ta görev yapıyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaklaşık 100 kişilik ekiple arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyor. Depremin ilk gününden itibaren yardım kampanyası başlatan ve 40’ın üzerinde yardım tırını bölgeye uğurlayan Darıca Belediyesi, depremden etkilenen ve geçici barınmak için Darıca’ya gelen afetzedeler için de sosyal yardım hattı oluşturdu. Darıca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan yardım hattına başvuran afetzedelerin her türlü ihtiyacı karşılanacak. Sosyal yardım hattından faydalanmak isteyenlerin 444 7 441 ve 0537 398 5169 numaralı telefonu arayabileceği ifade edildi.