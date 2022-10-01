Darıcaspor sezona 3 puan ile başladı

Kocaeli 1. Amatör ligi ekiplerinden Darıca temsilcisi 2022-2023 sezonun ilk maçı olan Bahçeçikspor deplasmanından 3-1’lik galibiyetle evine döndü.

1. Amatör lig ekiplerinden Darıcaspor, ilk maçında Bahçecikspor ile bugün saat 15.00’da Bahçecik Stadında karşı karşıya geldi. Darıca ekibi deplasmanda oynadığı maçtan 3-1 galip ayrılmayı bildi. Darıcaspor’a galibiyeti getiren goller İdris Zengin, Erhan Gökyeşil ve Ahmet Çağıl’ın ayağından geldi. Öte yandan, defalarca gol kralı olan İdris Zengin’in 1 golün yanı sıra 2 asistle oynaması izleyiciler tarafından beğeni topladı.