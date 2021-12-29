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Darıca’nin ilk kapalı pazar yeri açılışa hazır

Darıca Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Darıca Kapalı Pazar inşaatı tamamlandı. Kapalı pazarın yanı sıra aile sağlığı merkezi, muhtarlık ve çalışma ofisleriyle birlikte çok amaçlı olarak hizmet verecek olan Darıca Kapalı Pazar, yeni yılın ilk haftası hizmete girecek.

KOCAELİ 29.12.2021, 17:23
Darıca’nin ilk kapalı pazar yeri açılışa hazır

Darıca Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Darıca Kapalı Pazar inşaatı tamamlandı. Kapalı pazarın yanı sıra aile sağlığı merkezi, muhtarlık ve çalışma ofisleriyle birlikte çok amaçlı olarak hizmet verecek olan Darıca Kapalı Pazar, yeni yılın ilk haftası hizmete girecek.

Darıca merkezde yıllardır merakla beklenen kapalı pazar inşaatı tamamlanarak açılışa hazır hale geldi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık Kapalı Pazar inşaatını inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Kapalı Pazarın yeni yılda hizmete gireceğini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “İlçemizin ilk kapalı pazarını yeni yıl ile birlikte hizmete açacağız. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz bir projeyi daha bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllardır vatandaşlarımız kapalı pazarın açılmasını bekliyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine destekleri için teşekkür ediyorum. Darıca Kapalı Pazarı, vatandaşların rahat alışveriş yapabileceği bir merkez haline geldi. Her ayrıntıyı en ince detayına kadar düşündük. Darıca merkezdeki pazar sorunu ile birlikte en büyük ihtiyaçlardan biri olan otopark sorununa da çözüm üretmiş olacağız. Kapalı Pazar aynı zamanda yaklaşık 250 araçlık otopark alanıyla da hizmet verecek ve merkezdeki otopark sorununu da bir nebze olsun çözeceğiz. Yaklaşık 100 tezgah ile kurulacak pazarda hem pazarcı esnafımız rahat bir ortamda satışını yapacak hem de vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde alışverişini yapabilecek. Muhtarlık ve zabıta ofislerinin de yer alacağı kapalı pazar alanında Darıca merkezdeki en büyük sorunlardan biri olan aile sağlığı merkezi sorununu da çözmüş olacağız. 8 adet aile hekiminin hizmet yapabileceği Aile Sağlığı Merkezi de artık burada faaliyet verecek" dedi.

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