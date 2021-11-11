Darıcalı sporcuların karate başarısı

11. Shotokan Karate Şampiyonası’na 5 sporcuyla katılan Darıca Belediyesi, 5’te 5 yaparak tüm sporcularla madalya kazandı.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, karate branşında yeni şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor. Eray şamdan ile olimpiyat ikincisi olarak Türkiye’ye karate branşında ilk madalyayı getiren Darıca Belediyesi, 11. Shotokan Karate Şampiyonası’na da 5 sporcuyla katıldı. Darıca Belediyesi sporcularından Furkan Sertel, 57 kiloda üçüncü, Muhammet Emin Akçay, 70 kiloda üçüncü, Taylan Cemal Sakin, 70 kiloda ikinci ve Ahmet Berke Ertan da 75 kiloda ikinci olurken, 21 yaş altında Eren Adil Yılmazer de 75 kiloda üçüncü olarak büyük bir başarı yakaladı. Takımlar kategorisinde ise Muhammet Emin Akçay, Ahmet Berke Ertan, Taylan Cemal Sakin ve Furkan Sertel’den oluşan takım rakiplerini geçerek yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Yarı finalde rakibine yenilen Darıca Belediyesi karate takımı üçüncü oldu.

Başkan Bıyık’tan tebrik

Genç sporcuları tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’yı sporda başarılı yapma hedefi için emin adımlarla yürüdüklerini ifade ederek, "Darıca Belediyesi sporun her branşına yatırım yapmaya devam ediyor. "Spor şehri Darıca" hedefimiz için yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. 11. Shotokan Karate Şampiyonası’na katılan karate takımımızın başarısı bizleri mutlu etti. Genç sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Karate bizim en önemli branşlarımızdan biri. Olimpiyat ikincisi çıkardığımız branş. Eray Şamdan kardeşimizin peşinden pırıl pırıl gençlerimiz yetişiyor. Her branşa destek olmaya ve yatırım yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.