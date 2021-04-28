Darıcalı sporcu Antalya’dan başarı ile döndü

Antalya’da gerçekleşen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası’nda 3’üncü olan Darıcalı atlet Emre Kara, 15 Mayıs’ta Romanya’da yapılacak Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Geçtiğimiz hafta Antalya’da 4 kategoride 142 atletin katılımıyla gerçekleşen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Emre Kara da U20 Genç Erkekler Kategorisinde 3’üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Genç atlet elde ettiği dereceyle 15 Mayıs’ta Romanya’da yapılacak olan Balkan Şampiyonası’nda Milli Takım adına yarışarak, Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Genç sporcuya tebrik

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, elde edilen başarıdan dolayı genç sporcuyu tebrik ederek spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini söyledi. Darıca’nın spor ilçesi olması için çalıştıklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Gençlere yapılan yatırımın en güzel yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Genç sporcularımızın elde ettiği başarılar bize mutluluk veriyor. Desteğimiz artarak devam edecek. İlçemizi ve ülkemizi Milli Takım’da temsil edecek olan sporcumuz Emre Kara başta olmak üzere kulüp başkanımız ve antrenörlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. İnanıyorum ki Balkan Şampiyonası’ndan da madalya ile döneceğiz. Sporcumuza başarılar diliyorum" diye konuştu.