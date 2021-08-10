Darıca’dan Hakkari’ye kültür evi ve sosyal tesis

Darıca Belediyesi, Hakkari’nin Esendere Beldesinde Kültür Evi ve Sosyal Tesisi inşa edecek.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Hakkari’de bir dizi ziyaretlerde bulunarak kardeş şehir Hakkari’nin Esendere Beldesinde Darıca Belediyesi tarafından yapılacak olan Kültür evi ve Sosyal Tesisi projesinin temel atma törenine katıldı. Törene katılan Başkan Bıyık, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ile birlikte temel atma törenine katılan Başkan Muzaffer Bıyık, kardeşliğimizin pekişmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade ederek “Bizim burada olmamızın bir sebebi var. Bu işin bir başlangıcı var. O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onun talimatlarıyla buraya geldik. Bize gönül belediyeciliği yapın dedi. Biz de emir olarak kabul ettik. Bin 824 kilometre uzaklıktan gönlümüzü size açmaya geldik. Gönül bulduk. Allah hepinizden razı olsun. Burada yapacağımız proje inşallah hayırlı olsun. Bu güzel millete hayırlı hizmetlerde bulunsun. Biz Türk’üyle, Kürt’üyle doğusuyla, batısıyla Türkiye olarak biriz ve beraberiz. Bizim kardeşliğimizi kimse bozamaz. Kardeşliğimizin pekişmesi için daha fazla çalışacağız” dedi.