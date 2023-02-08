Darıca’dan deprem bölgesine 30 tır yardım

Büyük felaketin yaşandığı bölgeye yardım elini uzatan Darıca Belediyesi, deprem alanına 84 kişilik destek ekip, 30 iş makinesi ile 30 tır yardım gönderdi.

Darıca Belediyesi, deprem felaketinin ardından depremzedelere yardım etmek için seferber oldu. Yardım kampanyası başlatan Darıca Belediyesi, iki günde içerisinde gıda kolileri, su, kışlık giyecek ve sağlık malzemelerinden oluşan 30 yardım tırını deprem bölgesine gönderdi. Mobil mutfak tırına da 2 tır gıda malzemesi desteği veren Darıca Belediyesi ayrıca sosyal tesislerindeki personelinden oluşturulan ekipleri ve mutfak ekipmanlarını da deprem bölgesine yardım için gönderdi. Darıca Belediyesi, deprem bölgesine 84 kişilik teknik ekip ile 30 iş makinesini bölgeye gönderdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da deprem bölgesindeki çalışmaları koordine etmek için ekiplerle birlikte Kahramanmaraş’a gitti. Depremin yaralarını sarmak için çalışacaklarını belirten Bıyık, "10 ili etkileyen depremin bugüne kadar yaşanan en büyük felaket olduğu açıklandı. Devletimiz ilk andan itibaren gerekeni yapıyor. Bizler de vatandaşlarımızın da desteği ile elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah el ele vererek bu yaraları hep birlikte saracağız. İlk andan itibaren deprem bölgesine gerekli yardımları göndermeye devam ediyoruz. Darıca Belediyesi olarak deprem bölgesine giderek her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz” dedi.