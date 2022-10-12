Darıca’da yeni yıldızlar yetişiyor

Kocaeli’de spora katkılarıyla dikkat çeken Darıca Belediyesi, milli takıma bir sporcu daha gönderdi. Darıcalı sporcu Zeynep Kocaman, milli takıma seçilerek Aralık ayında İtalya’da gerçekleşecek Karate Gençlik Ligi’ne katılmaya hak kazandı.

11 farklı branşta yaklaşık bin sporcuyla adeta sporcu fabrikası gibi çalışan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, birçok branşta hem ulusal hem de uluslararası arenada şampiyon sporcular çıkarmaya devam ediyor. Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan’la karatede rüzgar gibi esen Darıca Belediyesi, karate branşında yeni yıldızlar yetiştiriyor. Darıca Belediyesi’nin sporcusu olan Zeynep Kocaman da milli takıma seçilerek Aralık ayında İtalya’da gerçekleşecek Karate Gençlik Ligi’ne katılmaya hak kazandı. Genç sporcuyu tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek. Eray kardeşimiz genç sporcularımıza rol model oldu. Onun yolundan giden gençlerimiz ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Milli takıma seçilen Zeynep kızımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“50’si milli yaklaşık bin sporcumuz mücadele ediyor”

Son dönemde yapılan yatırımlarla Darıca’yı tam anlamıyla bir spor ve sporcu şehri yapmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüz göreve geldiğimiz günden itibaren her branşta örnek gösterilen marka bir kulüp haline geldi. 2 branşı olan kulübümüz bugün 9 branşı olan, bünyesinde birçok Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonları çıkaran dev bir kulüp haline geldi. Kulübümüzde 50’si milli sporcu olmak üzere yaklaşık bin lisanslı sporcu farklı branşlarda mücadele ediyor. Ata sporumuz güreş ve judo branşlarını da bu yıl açarak branş sayımızı 11’e çıkaracağız. Adeta bir sporcu fabrikası gibi çalışan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüze bağlı spor komplekslerimizde yüzme, fitness, zumba gibi alanlarda aylık 3 bin 500 kişiye hizmet veriyoruz. Gençlerimize daha iyi hizmet verebilmek ve daha sağlıklı bir nesil yetiştirmek için Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzü kurduk. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile gençlerin ilgi duyduğu farklı spor dallarına da yatırım yapıyoruz. Bu doğrultuda bölgemizde bir ilk olan E-Spor Merkezi’mizi açarak dijital spora ilgi duyan gençlerin hizmetine sunduk. Gençlerimiz yeter ki istesin, ilgi duydukları her branşta yanlarında olmaya ve spora destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.