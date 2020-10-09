Darıca’da üstyapı çalışmaları tamamlanıyor

Darıca Aşıroğlu Caddesi’nde yapılan altyapı çalışmalarının ardından başlayan üstyapı çalışmalarında sona gelindi.

Darıca’da 80 milyon TL’yi aşan altyapı projesi çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda başlattığı üstyapı çalışmalarını da yoğun bir tempoda gerçekleştiriyor. Prestij cadde uygulamaları kapsamında altyapısı yenilenen Aşıroğlu Caddesi’nde başlatılan üst yapı çalışmalarında sona gelindi. Aşıroğlu Caddesi’nde yoğun bir mesai ile çalışan ekipler devam eden kaldırım çalışmalarını kısa sürede bitirecek.

2 bin 200 metre uzunluğu ve 15 metre genişliğiyle bölgenin önemli güzergahlarından biri olan Aşıroğlu Caddesi’nin bin 700 metrelik kısmında 9 bin ton plentmiks temel ve 4 bin 500 ton binder asfalt tabakası tamamlandı. Tretuvar imalatları devam eden iş kapsamında 900 metreküp beton, 3 bin metre granit bordür ve yaklaşık 9 bin metrekare granit kaplama kullanıldı. Son yüz metrelik kısımda çalışmalarını sürdüren ekipler bir hafta içerisinde kaldırım çalışmalarını da tamamlayacak.

Darıca’ya büyük rahatlık sağlayacak proje kapsamında çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, altyapı çalışmaları tamamlanan caddede binder tabaka asfalt çalışması yapıldı. Önümüzdeki aylarda aşınma asfalt tabakası çalışmasının yapılacağı caddenin tüm işleri bittikten sonra yol çizgileri çizilecek.