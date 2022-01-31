Darıca’da şubat ayı dolu dolu geçecek

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nin şubat ayı kültür sanat etkinlikleri takvimi yayınlandı. Şubat ayını hem çocuklar hem yetişkinler çeşitli etkinlikler ve tiyatrolarla dolu dolu geçirecek.

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi, şubat ayı kültür sanat etkinlikleri takvimini açıkladı. Genç yaşlı 7’den 70’e herkese hitap edecek programların yer aldığı etkinlikler, vatandaşlara keyifli anlar yaşatacak. Etkinlik, 1 şubat salı günü ‘Yetenek Sirkiniz’ etkinliği ile start alacak. Hem ailelere hem de çocuklara yönelik düzenlenecek ‘Yetenek Sirkiniz’ gösterisinde sihirbaz gösterilerinden akrobasi ve bisiklet şovlarına kadar birçok gösteri yer alacak. 3 Şubat Perşembe Günü ‘Baloncu Amca’ ve 5 şubat çarşamba günü de ‘Taş Prenses’ tiyatroları, çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak. Çocuk tiyatrolarının yanı sıra yetişkin tiyatrolarının da sahneleneceği Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi; ayrıca seminer, konser ve söyleşilere de ev sahipliği yapacak. 12 Şubat Cumartesi günü ‘Engelsiz Yaşam’, 19 Şubat Cumartesi günü ise ‘Adavapuru Şakir’ ile konser ve şiir etkinliği sahnelenecek. Etkinlikler kapsamında ayrıca Miraç Kandili dolayısıyla sevilen isim Fatih Çıtlak, 25 Şubat Cuma Günü vatandaşlarla buluşacak.