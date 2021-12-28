Darıca’da okuma yazma bilmeyen kalmayacak

Darıca Belediyesi, açtığı okuma yazma kursu ile ilçede yaşayan vatandaşlara eğitim veriyor. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerler, okuryazarlık belgesi almaya hak kazanıyor.

Özellikle ev hanımlarının sosyal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla Darıca Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz okuma yazma kursu düzenleniyor. Mahallelerde bulunan Kişisel Gelişim ve Eğitim Merkezleri’nde (KİGEM) düzenlenen eğitimler, Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleşiyor.

400 kişi okuma yazma öğrendi

Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak düzenlenen kurslarda eğitim gören kursiyerler kurs sonunda düzenlenen sınav sonrası başarılı olmaları halinde okuryazarlık belgesi almaya hak kazanıyor. Bu kapsamda 30 ayda yaklaşık 400 kişinin okuma yazma kursunu bitirerek okuryazarlık belgesi aldığı belirtildi.

"Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz"

Okuma yazma öğrenmek isteyen tüm vatandaşları kursa davet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Buradaki amacımız okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımıza okuma yazma öğretmek. Bunun yanı sıra hayatlarında kullanabilecekleri temel bilgileri öğreniyorlar. Darıca Belediyesi olarak temel anlayışımız vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak. Bu kapsamda hayatın her alanında olduğu gibi okuma yazma konusunda da vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.