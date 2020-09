Darıca’da okullar dezenfekte ediliyor

Darıca Belediyesi, 21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitimler öncesi ilçe genelindeki bütün okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

Darıca Belediyesi bir yandan pandemiyle mücadele çalışmalarına devam ederken bir yandan da 21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitimler öncesi ilçe genelinde okulların daha hijyenik ve güvenli olması amacıyla dezenfekte çalışmaları başlattı. Okul bahçeleri, sınıflar, koridorlar ve lavabolar Darıca Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Ülkenin geleceğinin teminatı olan çocukların daha hijyenik ve güvenli bir ortamda ders başı yapabilmesi adına çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık eğitime her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Öğrencilerin yeniden okula dönmelerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Bıyık, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı ve huzuru her şeyden önce gelir. Bu nedenle bütün okullarımızda temizlik ve dezenfekte çalışması yapıyoruz. Ailelerimizin gönlü ferah olsun. Darıca Belediyesi olarak eğitime her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Belli periyotlarla Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli olarak okullarımızda dezenfekte çalışmalarını sürdüreceğiz. Yeni eğitim öğretim döneminin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Korona virüs salgınından el birliği ile kurallara uyarak kurtulacağız. Vatandaşlarımızdan da maske temizlik ve mesafe kuralına uymalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.