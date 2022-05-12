Darıca’da kursiyerlerin el emeği ürünleri sergileniyor

Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin el emeği ürünlerinin sergilendiği yıl sonu sergisi açıldı.

DAREN, 10- 16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yıl sonu sergisi ve sertifika dağıtım töreni düzenledi. Engelli kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı serginin açılışına, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar, AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç, muhtarlar, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi öncesinde Darıca Belediyesi’nin engellilere yönelik düzenlediği kurslara katılan kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı. Farklı branşlarda düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan engelli bireylerin sertifikalarını da Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık dağıttı. Engelli kursiyerlerin sevincine ortak olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Engelleri aşmak bir inanç meselesidir. Başarının anahtarı öncelikle inanmaktır. Asıl engelin zihinlerde olduğunun bilincine hepimiz varmalıyız. Hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olmalıyız" dedi.

Serginin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Kara ve Başkan Muzaffer Bıyık, el emeği ürünleri inceledi.