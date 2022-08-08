Darıca’da Kerbela şehitleri anıldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen programla Kerbela’da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve 72 kişi anıldı.

Türkiye Caferileri Vakfı tarafından Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 kişinin Kerbela’da şehit edilmesinin yıldönümü sebebiyle Darıca’daki Nenehatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi’nde aşura matemi töreni düzenledi. Tören öncesi matem yürüyüşü düzenlenirken, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Caferilerle birlikte yürüdü. Osmangazi Saat Kulesi’nden başlayan yürüyüş, Nenehatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi’nde şehitleri anma töreniyle devam etti. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Hazreti Hüseyin ve şehitler anıldı.

“Aşure günü bir ve beraber olma günüdür”

Törende birlik ve beraberlik mesajları veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Muharrem ayı, içinde Ehli Beyt’e muhabbet besleyen tüm Müslümanlar açısından birçok ortak duyguyu barındıran, Peygamberimizin sevgili torunu, ciğerparesi Hazreti Hüseyin ile Ehli Beyt’ten 72 kişinin Kerbela’da önce açlık ve susuzlukla işkenceye maruz kaldığı, ardından da hunharca şehit edildiği bir matem ayıdır. Sevgili Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin ile birlikte Ehli Beyt’ten 72 Müslümanın şehit olduğu Kerbela, tüm İslam aleminde olduğu gibi milletimizin de derin ve ortak acısıdır. Bugün Kerbela denince yüreği yanan her Müslüman, Kerbela üzerine düşünmeli, Kerbela’nın felsefesini doğru anlamalı ve ibretler çıkarmalıdır. Aşure günü bir ve beraber olma günüdür. Bugün bizlere düşen Kerbela gibi tarihimizde yaşanmış ve bizleri derinden sarsan olaylardan ders alarak kardeşliğimizi, birlik beraberliğimizi korumamızdır” dedi.

Programın ardından Kızılay’a kan bağışında bulunuldu.