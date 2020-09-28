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Darıca’da jiletler artık çöpe atılmayacak

DARICA’DA JİLETLER ARTIK ÇÖPE ATILMAYACAK

KOCAELİ 28.09.2020, 16:57
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Darıca’da jiletler artık çöpe atılmayacak

Darıca’da berberler ve güzellik salonlarında kullanılan jiletlerin sokak hayvanlarına ve kağıt toplayıcılarına zarar vermemesi için kampanya başlatıldı.

Darıca Belediyesi ile Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın işbirliğinde ’Atık Jilet Toplama’ kampanyası başlatıldı. Kullanılmış jiletlerin sokak hayvanlarına ve kağıt toplayıcılarına zarar vermemesi amacıyla başlatılan proje kapsamında, geri dönüşüm kutuları hazırlatıldı. Hazırlanan atık jilet toplama kutuları, Darıca genelindeki berberler, kuaförler ve güzellik salonlarına dağıtıldı.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da berberleri ziyaret ederek atık jilet kutularını teslim etti ve kampanyaya destek vermelerini istedi.

Sıfır Atık Projesine destek vermek istediklerini dile getiren Başkan Bıyık, “Çöplerde yiyecek arayan hayvanlar jiletler yüzünden ciddi şekilde yaralanıyorlar. Bunun dışında özellikle çöplerden kağıt toplayan vatandaşların elleri kesiliyor. Proje sayesinde Darıca’daki bütün berber ve güzellik merkezi esnafımız atık jilet kutuları ile jiletlerini biriktirerek hem çevre hem de insan sağlığını koruyacak. Belediyemiz berberlerimizden bu kutuları toplayacak ve geri dönüşüme kazandıracak. Belediyemiz ve esnafımızla birlikte Sıfır Atık projesine de böylece katkı vermiş olacağız” dedi.

Atık jilet toplama projesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden esnaflar da Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek, "Darıca Belediyesi çok güzel bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu proje sayesinde çöplere atılan jiletlerden dolayı kağıt toplayıcıları ve sokak hayvanları artık zarar görmeyecek. Geri dönüşümle çevremiz kirlenmeyecek. Darıca Belediyesi ve Esnaf Odamıza teşekkür ederiz" diye konuştular.

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