Darıca’da halk oyunları kurs kayıtları başladı

Darıca Belediyesi’nin 2021-2022 eğitim öğretim yılı için düzenlediği Türk Halk Oyunları Eğitimleri kurslarına kayıtlar başladı. Minik, Yıldız, Genç ve Yetişkin olmak üzere dört kategoride verilecek eğitimler için 7’den 77’ye herkes halk oyunları kursuna katılabilecek.

Darıca Belediyesi, geleneksel Türk kültürünün önemli bir parçası olan Türk halk oyunlarını herkesin öğrenebilmesi için ücretsiz kurslar düzenliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için Türk halk oyunları eğitimlerinin başladığı ifade edilirken kurslara ilginin yoğun olması bekleniyor.

Faik Şahenk İlkokulu Spor Salonu’nda düzenlenecek eğitimler Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Yetişkinler olmak üzere 4 farklı kategoride düzenlenecek. 7’den 77’ye ilgi duyan herkesin halk oyunları kurslarına katılabileceği belirtilirken kurs eğitim ve çalışma saatleri ise şöyle olacak: Minikler (7-10 yaş), cumartesi ve pazar günleri saat 13.00-15.00 arası. Yıldızlar (11-14 yaş), pazartesi ve çarşamba günleri saat 19.30-21.00 arası. Gençler (15-18 yaş), cuma ve cumartesi günleri saat 17.00-19.30 arası. Yetişkinler (18 yaş ve üzeri), salı ve perşembe günleri saat 19.00-21.00 arası. Ayrıca Geleneksel Türk halk kültürünün önemli bir parçası olan Türk Halk Oyunlarını Darıca’da yaygınlaştırmak amacıyla ücretsiz olarak halk oyunları eğitimleri düzenlenirken kurs sonunda oluşturulacak halk oyunları ekipleri yarışmalara da katılacak.