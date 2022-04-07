Darıca’da gençlerin sınav ücretleri ödeniyor

Darıca Belediyesi, YKS sınavına girecek olan gençlerin sınav başvuru ücretini ödeme kararı almıştı. Bugüne kadar başvuran 1701 öğrencinin toplam 380.707 TL tutarındaki sınav ücreti hesaplara yatırılmaya başladı.

Darıca Belediyesi, ilçede yaşayan 12. sınıf öğrencilerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretini ödüyor. YKS ücreti desteğinden Darıca’da eğitim gören lise son sınıf öğrencileri faydalanabiliyor. Sınav için başvuru yapan ve ücretini ödeyen öğrenciler de gerekli belgeleri Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bulunan Kültür Müdürlüğü’ne ulaştırarak yatırdıkları ücreti alabilecek.

YKS ücreti desteğine bugüne kadar 1701 kişi başvururken, toplam 380.707 TL tutarındaki sınav ücreti hesaplara yatmaya başladı.

Eğitimi önemsediğini ve gençlerin her zaman yanında olduğunu belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi önemsiyoruz. Yarınlarımızı bırakacağımız gençlerimize ne yapsak azdır. İlçemizde yaşayan 12. sınıf öğrencilerinin geleceğe atacakları önemli bir adım olan YKS başvuru ücretleri belediyemiz tarafından karşılanacak. Biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz, öğrencilerimizin de girecek oldukları YKS’de başarılı olmak için gerekeni yapacaklarına olan inancım tam. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Rabbim zihin açıklığı versin" dedi.