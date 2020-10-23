Darıca’da Ayak Tenisi turnuvası sona erdi

Darıca Belediyesi’nin korona virüs tedbirlerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği Ayak Tenisi Turnuvası önceki akşam gerçeklesen final maçıyla sona erdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında örnek çalışmalara imza atan Darıca Belediyesi’nin özellikle gençlerin sosyal mesafeli spor yapmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Ayak Tenisi Turnuvası final maçıyla sona erdi. Darıca 15 Temmuz Şehir Stadı’nda gerçekleşen final maçı oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçerken Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz da finali tribünde izledi.

Yaklaşık 1 ay boyunca süren ve birbirinden çekişmeli maçların yaşandığı ve 20 takımın yer aldığı turnuvada finali Darıca Jimnastik kulübü ile Gebze Spor Akademisi oynadı. Finalde rakibini yenen Gebze Spor Akademisi turnuvayı şampiyon olarak tamamlarken ikinciliği Darıca Jimnastik Kulübü elde etti. Turnuvada üçüncü Çınaraltı Spor Kulübü olurken dördüncü ise Süper Mario kulübü oldu. Turnuvanın en centilmen takımı ise kadınlardan oluşan Sultan’s oldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şampiyonu ve tüm takımları tebrik ederken bu tür organizasyonların devam edeceğini söyledi.

Final maçının ardından kupa ve madalya töreni gerçekleşirken dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Darıca protokolü takdim etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ödül töreninde yaptığı konuşmada tüm takımları tebrik ederken “Darıca’nın spor şehri olması için spora her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Pandemi döneminde sporun önemine vurgu yapmak ve farkındalık oluşturmak adına düzenlediğimiz sosyal mesafeli Ayak Tenisi Turnuvası büyük ilgi gördü. Yaklaşık 1 ay boyunca takımlarımız mücadele etti. Korona virüse karşı en etkili yollardan biri de sağlıklı yaşam ve spor. Bu nedenle turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Şampiyon olan takımımızı kutluyorum” dedi.

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da Darıca’da çok güzel bir ortam olduğunu ve etkinliği düzenleyen Darıca Belediyesi’ne teşekkür ederek “Korona virüse karşı her zaman dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Sosyal mesafeyi korumalıyız. Ancak bunu yaparken sporu da ihmal etmemeliyiz. Ayak Tenisi Turnuvası da sosyal mesafe kuralına en uygun sporlardan biri. Ben turnuvaya katılan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Darıca’da çok güzel bir ortam var. Bunu sağlayan Darıca Belediyesi’ni de bu etkinliği için tebrik ediyorum” dedi.