Darıca’da 30 Ağustos coşkuyla kutlanacak

Darıca Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünü düzenleyeceği festivaller ile kutlayacak.

Darıca Belediyesi Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümünü, 27-28 Ağustos tarihleri arasında Dudayev Sahili’nde düzenleyeceği ‘Gençlik Zafer Festivali’ ile kutlayacak. Amfi tiyatroda gerçekleşecek festivalde ilk olarak 27 Ağustos Cumartesi günü Pınar Süer sahne alacak. 28 Ağustos Pazar günü ise TEFO&SEKO konseri ile festival coşkusu katlanarak devam edecek. Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi kursiyerleri de festivalde sahne alarak hünerlerin sergileyecek. Darıca Belediyesi resmi kutlama programlarının yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi dev takımların da katılacağı Zafer Bayramı Boks Turnuvası’na da ev sahipliği yapacak. Darıca Belediyesi ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çekilişle 30 genci Ankara’ya götürecek.

"7’den 77’ye herkesin coşkuya ortak olmasını bekliyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Canla başla verilen Kurtuluş Savaşı mücadelesini zaferle taçlandıran Büyük Taaruz’un 100. yılına özel olarak hazırladığımız Gençlik Zafer Festivali ile bütün Darıcalı hemşerilerimizin kutlu zaferi yeniden yaşamasını istiyoruz. Bu amaçla hep birlikte 7’den 77’ye herkesin coşkuya ortak olmasını bekliyoruz. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 100. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum" dedi.