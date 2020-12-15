Darıca sahilindeki restoranda imalatlar tamamlandı

Darıca sahil parkının giriş kısmına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce inşa edilen modern restoran, çok kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yapımı tamamlanan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, mavi ile yeşilin muhteşem ahengini yansıtan alanları ile bölgenin cazibe merkezlerinden birisi oldu. Vatandaşlar için her şeyin düşünüldüğü sahil parkının, birinci etap girişinin karşındaki bina yıkılarak Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yeni modern bir restorana dönüştürüldü. İnşasının tamamen tamamlandığı modern restoran, iç kısımdaki ufak işlerinden sonra yakın zamanda vatandaşlara hizmet vermeye hazır olacak.

Çalışma dahilinde yaklaşık 300 metrekare kenetli çatı yapımı, zemin ve duvar seramik imalatları, tente, iç mekan iklimlendirme, asma tavan, sıhhi tesisat, su gider bağlantıları, sert zemin ve çatı yağmur olukları imalatlarının yapımı tamamlandı. Çevre düzenlemesi kapsamında tüm işlerin bitirildiği restoranda sadece giriş kapısının kaplama işi yapılacak. Restoranın iç kısmında ise mobilyaların yerleştirilmesi gerçekleştirilecek.

Öte yandan Körfez Yukarı Hereke Çarşı Caddesi’nde yol genişletme, yağmur suyu drenaj hattı ve asfalt yenileme çalışmaları yapımına başlayan Büyükşehir Belediyesi, caddenin 300 metrelik kısmında yağmur suyu hattını yeniledi. Trimer makinesiyle eski yoldaki asfaltı kazıyan ekipler, 7 metre genişliğindeki caddede yapılan genişleme çalışmalarıyla caddeyi 20 metre genişliğe çıkaracak. Eski yolun kazınması sonrası caddeye asfalt serimi yapılacak.

700 metrelik Körfez Yukarı Hereke Çarşı Caddesi’nde kamulaştırma çalışmaları yapılarak caddede kalan evler yıkıldı. Yol genişletme çalışmaları sonrası cadde genişliği 20 metreye çıkarılacak. Bu kapsamda yol üzerinde kalan elektrik direkleri de yol kenarına alındı. Caddede yağmur suyu hattı düzenlemeleri yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Çarşı Caddesi modern ve güvenli bir hale getirilecek.