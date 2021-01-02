Darıca sahil otoparkında sona gelindi

Kocaeli’de yaşayan vatandaşların cazibe merkezlerinden birisi olan Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nın batı tarafı giriş kısmına inşa edilen otoparkta sona gelindi.

Hizmete girdiği günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisini çeken Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı, Kocaeli’nin cazibe merkezlerinden birisi haline geldi. Yeşilin ve masmavi denizin seyri ile dinlenmek için sahil parkına gelen vatandaşların, otopark sorunu yaşamamasını amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, parkın batı tarafındaki giriş kısmına yeni bir otopark inşa etti. Tüm imalatları bitirilen A otoparkında Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çevre düzenlemesi yapılıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan çalışmada, sahil parkının batı tarafı giriş kısmındaki 4 bin 300 metrekare alanda otopark inşası gerçekleştiriliyor. 303 araç kapasiteli olacak olan otopark için 320 metre yağmur suyu imalatı yapılırken otoparkın temel asfalt serimi de gerçekleştirildi. Otoparkta kaldırım ve elektrik altyapı hattı da tamamlandı.

Otopark çalışması kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alana toplamda bin 500 ton asfalt serdi. Orta refüj imalatının yapıldığı otoparkta, engelli araçlara özel park yerleri de bulunuyor. Otoparkın son kat asfaltı olan aşınma asfaltı ise önümüzdeki aylarda serilecek ve ardından çizgi çizimleri yapılacak. Darıca sahil parkının mevcut durumunda iki adet otoparkı bulunuyor. Özellikle oluşan yoğunlukta vatandaşların otopark sıkıntısı çekmemesi için üçüncü bir otopark inşa edildi.